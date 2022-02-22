Сирия поддержала Россию в решении о признании независимости ДНР и ЛНР

Власти Сирийской республики высказали полную поддержку решению президента России Владимира Путина о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе сессии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай», трансляция его доступна на Youtube. По его словам, только так можно противостоять разрушительной политике западных стран.

Сирийский дипломат назвал заявление Путина «вехой в истории».

Сирийская арабская республика полностью поддерживает заявление, которое сделал его превосходительство президент Путин. Мы хотели бы сказать, что ответить на политику западных государств можно только таким образом, — отметил он.

Западные государства, по словам Микдада, поддерживают терроризм. При этом они используют политику силы везде, где хотят, или могут в некоторых случаях использовать мягкую силу, но делается это только с целью изменить ситуацию в мире для своей гегемонии. Дипломат добавил, что заявление Путина о признании ДНР и ЛНР направлено на укрепление мира, так как оно противостоит разрушительной политике, проводимой Западом.

Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками. Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека, — подчеркнул глава сирийского МИД.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега ранее заявил, что признание Москвой независимости ДНР и ЛНР создаёт условия для нахождения взаимопонимания в регионе. Это следует из того, что Россия старается обеспечить в Донбассе безопасность.

21 февраля президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Кроме того, российский лидер потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.