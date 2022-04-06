В КПРФ рассказали, что будет с ЛДПР после смерти Жириновского

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он рассказал NEWS.ru, что считал политика настойчивым и целеустремлённым. Парламентарий считает, что ЛДПР сможет выстоять после смерти своего лидера.

В ЛДПР очень сильный состав, сильные юристы. Костяк там есть, который всё-таки сможет обеспечивать реализацию своих программных положений, тех законопроектов, которые уже внесены. Как он (Жириновский. — NEWS.ru) сам их называл, «соколы», — подчеркнул Синельщиков.

Политик рассказал, что познакомился с Жириновским ещё в 1990-е. Тогда Жириновский произвёл на него впечатление «очень настойчивого и динамичного человека». Однако когда они попали в Думу, Синельщиков понял, что они находятся «на разных полюсах», хоть и оба в оппозиции.

Ещё до моего прихода в Госдуму мы с ним говорили об одной проблеме, и он говорит: «Ты мне очень нравишься, я тебе ящик водки пришлю». Так, к сожалению, и не прислал. Я не стал напоминать, — вспомнил коммунист.

Синельщиков отметил, что хоть у них и были разные взгляды на политику, он уверен, что в Госдуме должны быть не только такие, как «Единая Россия» и КПРФ, но и такие, как ЛДПР.

О смерти Жириновского сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Лидер партии долгое время боролся с коронавирусом.