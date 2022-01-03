«Синдром Бабченко-Гордона»: Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из РФ

«Синдромом Бабченко-Гордона» объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отъезд из страны украинского журналиста Романа Цимбалюка. По её мнению, подобное происходит, когда нет «ни славы, ни мужества, ни надежды». Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

В медицине эти симптомы описаны как «синдром Бабченко-Гордона»: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется, — написала Захарова.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что покидает Россию из-за опасенйи за обственую безопасность.

Захарова отметила, что журналист многие годы жил в Москве и активно посещал столичные заведения, при этом выпуская «провокационно-фейковые помои» и не отвечая на вопрос, отчего он «мучется в тулы врага» и не возвращается к своим «на передовую».

А потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона, — отметила дипломат.

Как сообщали СМИ, в декабре 2021 года Цимбалюка вызывали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат журналиста сообщал, что прокуратура отозвала вызов. При этом место пребывания журналиста юрист раскрывать не стал «в интересах безопасности».