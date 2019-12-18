Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение президента России Владимира Путина убрать слово «подряд» в статье о президентском сроке в Конституции. Об этом она написала в своём Twitter.
Если кто сомневался, пойдёт ли начальник на ещё один президентский срок. Не пойдёт, — написала она.
Если кто сомневался, пойдет ли Начальник на еще один президентский срок. Не пойдет.
Ранее в ходе пресс-конференции Путину был задан вопрос, нужны ли изменения в Конституцию РФ и доволен ли он предыдущими правками. Президент в ответ заметил, что высший нормативный акт является «живым инструментом», который «должен соответствовать развитию общества». Однако менять Конституцию в целом не стоит. Вместе с тем политик допустил изменения в статье о количестве президентских сроков — по мнению российского лидера, из неё можно убрать слово «подряд» из формулировки «не более двух сроков подряд», писал NEWS.ru.