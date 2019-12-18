Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительству нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции в части изменения положения о президентских сроках. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Люди хотят большей ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной властью решения. В принципе, это вполне обосновано. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов, и нельзя с этим спешить,...