Симоньян ответила на включение в санкционный список США

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости своё включение в новый американский законопроект о санкциях против РФ.

Горжусь оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми. Надеюсь, санкции дают право пригласить их всех на шашлык, — сообщила она.

Симоньян также рассказала в своём Telegram-канале, что никогда не имела недвижимости, бизнеса, счетов и финансовых интересов за пределами России. США же, по её словам, чудесная страна, которую она много лет не посещает из-за пришедшей ей повестки по делу о статусе иностранного агента RT в Штатах.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета санкций против России с названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он предлагает ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнесменов, представителей СМИ и ряда экономических проектов, в том числе «Северного потока — 2».

Помимо Симоньян, в списке телеведущий Владимир Соловьёв, глава ЦИК Элла Памфилова, руководитель СК Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.