Силы ЧФ сообщили о слежке за французским фрегатом в Чёрном море

Военнослужащие Черноморского флота следят за действиями вооружённого управляемыми ракетами фрегата Франции «Овернь», зашедшего в Чёрное море, передаёт РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной. Ранее к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря пытались приблизиться три французских боевых самолёта. Их сопроводили российские истребители Су-27.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря, — сказали в центре.

8 декабря российские истребители Су-27 сопроводили в небе над Чёрным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000», которые пытались приблизиться к территориальным водам России.

9 декабря в сторону Керченского пролива направился корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Судно игнорировало требования сменить курс. По данным сайта MarineTraffic, у входа в пролив со стороны Чёрного и Азовского морей скопились несколько десятков кораблей.

Позднее корабль лёг на обратный курс, продолжая игнорировать запросы. В ФСБ расценили действия экипажа как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания. В Кремле высказались аналогично. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные провокации могут привести к серьёзным последствиям.