Силы ЧФ сообщили о слежке за французским фрегатом в Чёрном море
Силы ЧФ сообщили о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Чёрном море
Анна Акимова
Анна Акимова
11:07, 14 декабря 2021
Фрегата Франции «Овернь»Фото: U.S. Navy photo/wikipedia.org
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Военнослужащие Черноморского флота следят за действиями вооружённого управляемыми ракетами фрегата Франции «Овернь», зашедшего в Чёрное море, передаёт РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной. Ранее к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря пытались приблизиться три французских боевых самолёта. Их сопроводили российские истребители Су-27.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря, — сказали в центре.
8 декабря российские истребители Су-27 сопроводили в небе над Чёрным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000», которые пытались приблизиться к территориальным водам России.
9 декабря в сторону Керченского пролива направился корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Судно игнорировало требования сменить курс. По данным сайта MarineTraffic, у входа в пролив со стороны Чёрного и Азовского морей скопились несколько десятков кораблей.
Позднее корабль лёг на обратный курс, продолжая игнорировать запросы. В ФСБ расценили действия экипажа как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания. В Кремле высказались аналогично. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные провокации могут привести к серьёзным последствиям.