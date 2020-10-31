Силуанов заявил о пользе западных санкций

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил положительную сторону западных снкций в отношении России.

Конечно, санкции — это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики, — приводит слова министра РИА Новости.

При этом глава Минфина подчеркнул, что российские власти продолжат отвечать западным странам их же оружием в случае введения очередных санкционных мер.

Страны ЕС и США ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Российские власти приняли решение в ответ на шаг западных стран также ограничить с ними экономическое сотрудничество.

Как сообщал NEWS.ru, в данный момент США готовят проект по санкциям в отношении Европейцев, которые продолжат сотрудничать с Россией по проекту газопровода «Северный поток — 2».