https://static.news.ru/photo/73c1b1ca-53eb-11ea-86e5-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что узнал об отставке правительства вмести со всеми — 15 января. По его словам, к этому дню министерство подготовило меры финансового обеспечения послания.

Было сказано, что в правительство приедет президент, я подготовил небольшой доклад, хотел доложить руководству страны. А оказалось, что не потребовалось, — сказал Силуанов в интервью РБК.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января он сформировал новое правительство.