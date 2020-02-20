Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что узнал об отставке правительства вмести со всеми — 15 января. По его словам, к этому дню министерство подготовило меры финансового обеспечения послания.

Было сказано, что в правительство приедет президент, я подготовил небольшой доклад, хотел доложить руководству страны. А оказалось, что не потребовалось, — сказал Силуанов в интервью РБК.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января он сформировал новое правительство.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин с иронией ответил Антону Силуанову, который призвал «беречь каждый рубль». Воззвание было обращено к муниципалитетам на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

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