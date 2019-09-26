https://static.news.ru/photo/6bae577e-e049-11e9-b5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: crimea.izbirkom.ru

Уголовное дело заведено в Крыму по фактам нарушения избирательного процесса в ходе выборов на полуострове. Об этом проинформировали в республиканском избиркоме.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 142 (фальсификация итогов голосования) по фактам нарушений в Красногвардейском районе Республики Крым, — цитирует сообщение РИА Новости .

Кроме этого, продолжается проверка по фактам нарушений в Раздольненском районе Крыма.

Как заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в Крыму на избирательных участках № 815 в посёлке Октябрьское Красногвардейского района и № 1029 в селе Красноармейское Раздольненского района зафиксированы вбросы бюллетеней.

Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. Партия «Единая Россия» получила 60 мандатов из 75, остальные места достались ЛДПР (10) и КПРФ (5).

Как писал News.ru, во время проведения недавней избирательной кампании в МВД поступило более трёх тысяч сообщений о нарушениях. Как сообщала Элла Памфилова, силовики завели 11 уголовных дел, в том числе четыре — в Москве.