https://static.news.ru/photo/9c182a86-cbf7-11e9-8f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейские задержали в Москве двух участников незарегистрированной партии «Другая Россия» за акцию в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей в стране свободу собраний. Сторонники писателя Эдуарда Лимонова зажгли фаера и разбросали листовки возле столичного здания департамента региональной безопасности за отказ согласовать их ежегодный митинг.

Активистов Дмитрия Андрианова и Сергея Семёнова доставили в ОВД по Арбату, пишет « Новая Газета ».

Другие активисты «Другой России» с баннером в защиту 31 статьи Конституции вышли на Пушкинскую площадь. Где собрались сотни участников демократических протестов за честные выборы и против политических репрессий.

Как писал News.ru, 31 августа в столице начались массовые выступления в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых власти отказались допускать до выборов. По оценкам полиции, в несогласованной чиновниками акции участвуют около 750 человек.