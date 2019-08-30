Полицейские задержали в Москве двух участников незарегистрированной партии «Другая Россия» за акцию в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей в стране свободу собраний. Сторонники писателя Эдуарда Лимонова зажгли фаера и разбросали листовки возле столичного здания департамента региональной безопасности за отказ согласовать их ежегодный митинг.
Активистов Дмитрия Андрианова и Сергея Семёнова доставили в ОВД по Арбату, пишет «
Другие активисты «Другой России» с баннером в защиту 31 статьи Конституции вышли на Пушкинскую площадь. Где собрались сотни участников демократических протестов за честные выборы и против политических репрессий.
Как писал News.ru, 31 августа в столице начались массовые выступления в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых власти отказались допускать до выборов. По оценкам полиции, в несогласованной чиновниками акции участвуют около 750 человек.