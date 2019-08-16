https://static.news.ru/photo/7aeac428-c01b-11e9-908e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Массовые беспорядки» 27 июля и 3 августа в Москве могли организовать якобы получающие деньги из-за рубежа «координаторы» протестных акций на Северном Кавказе. Такую версию пытаются доказать в ГУ МВД по Северокавказскому федеральному округу (СКФО).

Силовики изучают возможную связь между протестными акциями в Москве и на Северном Кавказе. Об этом говорится в распоряжении о проведении оперативно-розыскного мероприятия, подписанном 15 августа начальником третьей ОРЧ ГУ МВД по СКФО Мусой Макитовым, пишет РБК .

В документе утверждается, что одним из организаторов «беспорядков» в Москве 27 августа и 3 июля была некая «неустановленная группа лиц», которая якобы координирует деятельность Северокавказских НКО и общественных объединений, получающих иностранное финансирование.

Эта же группа, как считают в МВД, может быть причастна к протестным акциям и «массовым беспорядкам» на территории республик Северного Кавказа.

Данные граждане, как предполагают силовики, якобы использовали возможности НКО за счёт иностранного финансирования «противоправных действий и экстремистской деятельности, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе».

Муса Маитов усмотрел в действиях этой группы признаки преступлений по статьям УК «массовые беспорядки» и «возбуждение ненависти».

Для получения дополнительной информации силовик распорядился обследовать офис правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани с целью проверки финансовой документации, изъятия техники, документов и электронных носителей.

Адвокат «Правовой инициативы» Ольга Гнездилова на своей странице в Facebook подтвердила, что 16 августа в офисе организации начался обыск. В распоряжении окружного главка СКФО говорится о мероприятиях по установлению причастных к «беспорядкам» в Москве.

Как писал News.ru, 14 августа сотрудники ФСБ пришли в офис правозащитной организации «Правовая инициатива» с обыском. Силовики не представились и не предоставили постановление суда.