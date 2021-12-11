«Силой ружьё не давали»: депутат ГД Сардана Авксентьева о Рашкине

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева осудила представителя КПРФ Валерия Рашкина, который стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве и был лишён депутатского мандата. Она отметила в интервью «Бизнес Онлайн», что политик должен был быть аккуратнее, раз выбрал путь оппозиции, и подчеркнула, что никакие отговорки Рашкина не могут быть приняты, потому что «силой ему никто ружьё не давал».

Когда ты ведёшь оппозиционную деятельность и радикально настроен, полагаю, понимаешь, что становишься объектом пристального внимания. Ты должен быть аккуратным вдвойне. Как в словах, так и в поступках. Надо очень внимательно за всем этим следить. Рашкина же никто за руль силой не сажал и ружьё в руки не давал, — сказала Авксентьева.

По словам депутата, в первые дни, когда Рашкина поймали с тушей, ей обрывали телефон, так как она является членом депутатской комиссии по этике. Журналисты просили, чтобы Авксентьева прокомментировала инцидент. Она призналась, что звонков было так много, что даже муж шутил, что её «все спрашивают про Рашкина, как будто с ним в машине была».

Тем не менее парламентарий призывает дождаться приговора суда, потому что пока суд не признал человека виновным, высказываться на эту тему безответственно. Кроме того, Авксентьева хотела услышать от самого Рашкина, что произошло. Но она призналась: то, что потом общественность слышала из его уст, «конечно, грустно».

В ночь с 28 на 29 октября депутат Рашкин застрелил лося в охотничьем хозяйстве «Лебедка» Саратовской области. После этого он вместе с сопровождающими разделал тушу животного и положил в автомобиль. По дороге мужчину остановили сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона. Разрешения на охоту у Рашкина не было.