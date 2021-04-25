Володин: на Западе однозначно услышат сигнал Путина о красной черте

https://static.news.ru/photo/f6c67782-a5ba-11eb-b50b-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Озвученный президентом России Владимиром Путиным сигнал о красной черте однозначно услышат те западные силы, которым он был послан. Такое мнение председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Политик высказал мнение, что «многие лидеры государств сошли с ума».

Мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договорённости — и вы видите, как стала расти напряжённость в мире. Это недопустимо, — отметил Володин.

21 апреля, оглашая послание Федеральному собранию, Путин упрекнул западные страны в попытках задеть Россию. Он сравнил такие выпады с шакалом Табаки, пытающимся угодить тигру Шерхану, из книги «Маугли» Редьярда Киплинга. Однако, предупредил российский лидер, сдержанную реакцию России не следует воспринимать как слабость.

Он подчеркнул, что переходить так называемую красную черту не будет позволено никому, а где она будет проходить, Москва в каждом конкретном случае определит сама.