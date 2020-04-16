Си Цзиньпин уверен в укреплении сотрудничества РФ и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что испытание пандемией коронавируса сделает сотрудничество Москвы и Пекина ещё более прочным.
Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось распространение коронавирусной инфекции в мире.
Также Си Цзиньпин заверил российского лидера в том, что КНР продолжит поддерживать Россию в борьбе с инфекцией. Он заявил о необходимости искать новые варианты для улучшения сотрудничества и призвал не политизировать связанные с эпидемией вопросы,
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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