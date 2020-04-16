Си Цзиньпин уверен в укреплении сотрудничества РФ и Китая

https://static.news.ru/photo/aee88d18-7ff7-11ea-8c4c-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что испытание пандемией коронавируса сделает сотрудничество Москвы и Пекина ещё более прочным.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось распространение коронавирусной инфекции в мире.

Также Си Цзиньпин заверил российского лидера в том, что КНР продолжит поддерживать Россию в борьбе с инфекцией. Он заявил о необходимости искать новые варианты для улучшения сотрудничества и призвал не политизировать связанные с эпидемией вопросы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.