Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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Как писал NEWS.ru, власти КНР заявили о победе над эпидемией коронавируса COVID-19 внутри страны, однако проблемы для китайской экономики только начинаются. Приняв жёсткие и, как показала практика, эффективные меры по сокращению производства, предоставлению гражданам отпусков, власти теперь будут иметь дело с последствиями вынужденного простоя. Сложившаяся ситуация может ударить и по амбициозному проекту «Один пояс и один путь», на который руководство Китая делает серьёзную ставку.
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