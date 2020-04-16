Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Путиным

https://static.news.ru/photo/3ab87ed0-7fed-11ea-8d56-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, разговор состоялся вечером 16 апреля. Другие подробности отсутствуют.

Как писал NEWS.ru, власти КНР заявили о победе над эпидемией коронавируса COVID-19 внутри страны, однако проблемы для китайской экономики только начинаются. Приняв жёсткие и, как показала практика, эффективные меры по сокращению производства, предоставлению гражданам отпусков, власти теперь будут иметь дело с последствиями вынужденного простоя. Сложившаяся ситуация может ударить и по амбициозному проекту «Один пояс и один путь», на который руководство Китая делает серьёзную ставку.