Швыдкой заявил, что РФ не аккредитует заново «нежелательные» немецкие НПО

Российская сторона не готова заново аккредитовывать три немецкие неправительственные организации (НПО), признанные нежелательными. Об этом РИА Новости сообщил по итогам визита в Берлин спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. При этом он пообещал не ограничивать участие руководителей и представителей этих НПО в сотрудничестве, но только в личном качестве.

Российскую сторону в данном случае не устраивают позиции этих организаций, которые занимаются в России деятельностью, которая не вписывается в российское законодательство... Пока немецкая сторона настаивает на том, чтобы эти организации были заново аккредитованы в России. На это, говорю ответственно, российская сторона не пойдёт, — сказал Швыдкой.

При этом он добавил, что в России высоко ценят «Петербургский диалог» и хотели бы, чтобы он продолжал работать.

В прошлом году немецкие организаторы форума «Петербургский диалог» отказались от совместного заседания в Москве, так как три германские НПО признали нежелательными в РФ.

«Петербургский диалог» — форум гражданских обществ России и Германии. Он был создан в 2001 году по инициативе и под патронатом президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Главная цель форума — развитие российско-германских отношений за счёт расширения сотрудничества гражданских обществ двух стран.