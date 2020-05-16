Швыдкой назвал «неуважением к истории» санкции Киева против МГУ и Эрмитажа

https://static.news.ru/photo/1902337e-977d-11ea-b677-fa163e074e61_660.jpg Михаил Швыдкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение правительством Украины санкций против МГУ, Эрмитажа и других российских гуманитарных институций — это демонстрация неуважения к собственной истории и интеллигенции. Данное решение Киева является беспрецедентным, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что в случае, если у украинских властей есть вопросы к руководству МГУ или Эрмитажа, их можно просто сформулировать и задать. А составление подобных санкционных список, отметил Швыдкой, — это неуважение к истории отношений украинской и российской интеллигенций, украинских и российских учреждений культуры, науки и образования.

По словам спецпредставителя главы государства, это решение вызывает чувство неловкости. Киеву, сказал Швыдкой, видимо, изменило чувство юмора.

Когда читаешь этот список и видишь там заводы, лаборатории, развлекательные телеканалы, и там же — МГУ и Эрмитаж, кажется, что список составляли Ильф и Петров вместе со своим братом Катаевым. Украина должна понимать, что введением санкций против учреждений культуры мирового значения она наносит ущерб, прежде всего, себе, — приводит высказывание Швыдкого ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.

Как писал NEWS.ru, санкции против МГУ и Эрмитажа, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются русофобией на грани бескультурья. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.