https://static.news.ru/photo/2ec97c1c-59ed-11ea-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются вмешательством в дела Евросоюза и угрожают реализации других подобных проектов. Об этом заявил сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильд. По его словам, в Швеции к ограничительным мерам Вашингтона относятся скептически.

Мы в Швеции не считаем, что санкции США против «СП-2» оправданны. Мы можем назвать это вмешательством, да это так и есть, — приводят его слова «Известия».

Он подчеркнул, что трубопровод является стратегически важным проектом. Затраты на его строительство составили более $20 млрд. По словам политика, европейцам важно оказать сопротивление американским угрозам и завершить проект, несмотря на давление извне.

20 декабря 2019 года США приняли оборонный бюджет и пригрозили санкциями компаниям, которые продолжат сотрудничать с Россией по «Северному потоку — 2». Швейцарский подрядчик Allseas вскоре отозвал свои суда, писал NEWS.ru.