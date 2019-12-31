https://static.news.ru/photo/fd573bda-2c9f-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из вероятных сценариев развития событий после ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста в 2024 году является сохранение власти в руках политика в той или иной форме. Он продолжит руководить государством.

Этого можно добиться, если изменить конституцию РФ и позволить лидеру оставаться на должности три срока подряд. Либо есть вариант создания более могущественного поста.

Не исключено, что действующий премьер Дмитрий Медведев, как и в 2008-м, поменяется местами с Путиным, считает шведская газета Göteborg-Posten.

Также нынешнему главе РФ могут делегировать особые полномочия национального лидера, подразумевающие право вето. Кроме того, возможно, руководитель страны назначит преемника, вокруг которого сплотится элита, уверены журналисты.

Другой вариант — более драматичный. Это некий переворот в России, так как властям в будущем всё сложнее станет контролировать ситуацию в стране. Сотрудники газеты считают, что сценарий перехода к демократическим выборам также маловероятен — это потребует существенной перестройки режима.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кремль раскрыл рабочий график Владимира Путина на 2020 год. В январе руководитель государства может встретиться с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». По заявлениям Анкары, открытие состоится 8 января. Кроме того, президенты обсудят ситуацию в Сирии.