«Шутка месяца»: Пушков о желании Байдена баллотироваться на второй срок

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков с иронией отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что он собирается баллотироваться на второй срок.

Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Шутка марта месяца, — написал политик в своём Telegram-канале.

Свой пост он сопроводил картинкой со статуей Свободы, которая закрывает лицо от стыда. Подписчики Пушкова в комментариях под его постом назвали американского лидера юмористом. Интернет-пользователи не верят, что Байден сможет «досидеть» первый срок, поэтому они с юмором отнеслись к его высказыванию.

Ранее Байден в ходе своей первой пресс-конференции в качестве главы США рассказал, что собирается баллотироваться на второй срок. Политик отметил, что сложно планировать на три-четыре года вперёд. При этом он готов пойти на выборы в тандеме с действующим вице-президентом Камалой Харрис, так как она прекрасный партнёр и коллега.

Как писал NEWS.ru, несколько дней назад издание The Hill со ссылкой на источники из окружения американского лидера сообщило, что Байден не намерен ограничиваться только одним сроком пребывания в Белом доме. По прошествии четырёх лет он вновь планирует бороться за пост главы государства.