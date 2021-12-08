Шушкевич назвал настоящую причину встречи в Беловежской пуще в 1991 году

Настоящей причиной конференции в Беловежской Пуще, где был оформлен распад СССР, послужили переговоры с РСФСР о поставках нефти и газа в Белоруссию. Об этом в интервью порталу Lenta.Ru рассказал председатель Верховного совета Белорусcии и один из подписантов соглашений Станислав Шушкевич. Он уточнил, что впервые узнал о готовящихся соглашениях именно при обсуждении поставок энергоресурсов и не строил планов выхода из СССР.

Когда я пригласил Ельцина в Беловежскую Пущу, думал исключительно о том, что мы хотим решить вопросы с нефтью и газом. Ни на минуту не задумывался, что начнём решать куда более серьёзные политические вопросы, — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что во время подготовки и подписания Беловежских соглашений не было допущено никаких нарушений. При этом результаты общесоюзного референдума о сохранении страны было решено не принимать во внимание, поскольку к ним относились «как к проделкам Горбачёва, Лукьянова и ему подобных», которые, по словам Шушкевича, хотели захватить власть по результатам этого голосования.

Кроме того, Шушкевич отметил, что если бы Горбачев попытался арестовать подписантов, то «кровопролития и войны избежать бы не удалось».

Станислав Шушкевич был председателем Верховного Совета Республики Беларусь. В 1991 году он подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Ранее сообщалось, что информации о первом руководителе страны Станиславе Шушкевиче нет в новом учебнике по истории Белоруссии. Сам Шушкевич заявил, что абсолютно не расстроен этим и назвал причиной цензуру со стороны Александра Лукашенко, который не терпит альтернативных точек зрения на свою деятельность.