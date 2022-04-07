Шульман рассказала о пользе скандального поведения Жириновского

Скандальное поведение скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского показывало гражданам происходящее в «недрах общественного мнения», рассказала политолог Екатерина Шульман. Демонстрируя публично то, что обычно не высказывают, Жириновский влиял и на политическую систему, объяснила она изданию Lenta.ru.

Публичная артикуляция того, что другие политики не желают или не могут себе позволить, — небесполезная деятельность. Она позволяет наблюдателям увидеть, что происходит в недрах общественного мнения, а также влияет на саму политическую систему, делая подразумеваемое публичным. Жириновский во многом был таким артикулятором, выразителем, — сказала Шульман.

Она отметила, что ЛДПР во многом опиралась именно на Владимира Жириновского, остальные её члены не так известны, хотя это дело времени. При этом на протяжении почти 30 лет за партию голосовали «недовольные, не вполне понимающие, чем именно они недовольны», она успешно собирала протестный электорат.

Лидер ЛДПР умер в возрасте 75 лет от последствий коронавируса. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, делая всё возможное.

Временно исполняющим обязанности по руководству партией на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий. Прощание с Владимиром Жириновским пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Для церемонии отведут Колонный зал. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.