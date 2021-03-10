Штрафы за упоминание о террористах введут в РФ

https://static.news.ru/photo/47dd866c-8205-11eb-a0eb-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Упоминание террористических организаций без дополнений об их запрете или ликвидации может грозить административной ответственностью. Такую инициативу предлагают внести глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

Законопроект планируют принять уже в апреле. Изменения коснутся статьи административного кодекса, а также закона о СМИ. Физлица за нарушения будут караться штрафами от двух до двух с половиной тысяч рублей, должностные лица заплатят от четырёх до пяти тысяч рублей, пишут «Известия». Юрлицам грозит штраф от 40 до 59 тысяч рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

На сегодня в списке террористических организаций ФСБ официально числятся 33 структуры. В перечне НКО, которые были ликвидированы за экстремизм, — 81 организация.

Не рекомендуется упоминать названия организаций, которые внёс в список экстремистских Минюст. Последняя организация, попавшая в этот список — АУЕ. Теперь те, кто причисляет себя к этой организации, попадают под уголовную статью и могут получить до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла проект поправок в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» о блокировке данных с оправданием экстремизма и терроризма. Проект принят в первом чтении.