Штрафы за упоминание о террористах введут в РФ

Упоминание террористических организаций без дополнений об их запрете или ликвидации может грозить административной ответственностью. Такую инициативу предлагают внести глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
Законопроект планируют принять уже в апреле. Изменения коснутся статьи административного кодекса, а также закона о СМИ. Физлица за нарушения будут караться штрафами от двух до двух с половиной тысяч рублей, должностные лица заплатят от четырёх до пяти тысяч рублей,
На сегодня в списке террористических организаций ФСБ официально числятся 33 структуры. В перечне НКО, которые были ликвидированы за экстремизм, — 81 организация.
Не рекомендуется упоминать названия организаций, которые внёс в список экстремистских Минюст. Последняя организация, попавшая в этот список — АУЕ. Теперь те, кто причисляет себя к этой организации, попадают под уголовную статью и могут получить до 12 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла проект поправок в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» о блокировке данных с оправданием экстремизма и терроризма. Проект принят в первом чтении.