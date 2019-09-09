https://static.news.ru/photo/4dcfc394-d308-11e9-8498-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Гудков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эльвира Вихарева, руководитель штаба Геннадия Гудкова, которому власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, заявила, что подала уведомление на проведение митинга и шествия в Москве.

Мероприятия запланированы на 21 и 22 сентября, передаёт РИА Новости . Она не назвала точное место, указанное в заявлении.

Ранее News.ru писал о том, что суд подтвердил законность отказа в регистрации кандидатом Гудкову. Также было отказано в регистрации Александру Соловьёву и Ивану Кульневу. В ЦИК объяснили своё решение тем, что оппозиционеры превысили количество неверных подписей. Кроме того, Гудков не указал в документах наличие у супруги недвижимости за рубежом.