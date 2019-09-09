Эльвира Вихарева, руководитель штаба Геннадия Гудкова, которому власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, заявила, что подала уведомление на проведение митинга и шествия в Москве.
Мероприятия запланированы на 21 и 22 сентября, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что суд подтвердил законность отказа в регистрации кандидатом Гудкову. Также было отказано в регистрации Александру Соловьёву и Ивану Кульневу. В ЦИК объяснили своё решение тем, что оппозиционеры превысили количество неверных подписей. Кроме того, Гудков не указал в документах наличие у супруги недвижимости за рубежом.