Шойгу заявил о возможности восстановления равноправного диалога с НАТО

https://static.news.ru/photo/76bfe306-86f3-11eb-84c5-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

В будущем полноценный и равноправный диалог России с НАТО должен быть восстановлен. В этом есть крайняя нужда. Об этом в беседе с казахстанской прессой заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

НАТО в одностороннем порядке заморозила диалог с Москвой в апреле 2014 года. Причиной принятий соответствующего решения стала ситуация на территории Украины и Крыма. После этого военные и РФ и НАТО периодически находились в контакте.

По словам Шойгу, он надеется на то, что когда-нибудь полноценный диалог будет восстановлен.

Я акцентирую на этом слове — полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия — НАТО. Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда, — цитирует министра портал Tengrinews.

Как сообщалось накануне, заседание Совета Россия — НАТО в 2020 году не состоялось по вине Москвы. Об этом говорится в докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года. На этом совете планировали обсудить вопросы «международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости». При этом Столтенберг отметил, что контакты на высоком уровне между представителями НАТО и РФ в прошлом году всё-таки были.

Ранее NEWS.ru писал, что совместную работу России и Турции можно назвать результативной, однако ей мешает членство официальной Анкары в НАТО. Такое заявление сделал Сергей Шойгу.