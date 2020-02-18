Между Россией и НАТО растёт напряжённость. С таким заявлением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции, — отметил российский министр на пресс-конференции в формате «2+2» в Риме.
По его словам, для противодействия этим угрозам необходимо объединить усилия.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров посетовал на «лукавость» Альянса в заявлениях о готовности к диалогу с Москвой. В понимании НАТО диалог с Россией выражается в претензиях «прежде всего по Украине». Он также напомнил, что Альянс сам прекратил сотрудничество с российской стороной по многим направлениям, в том числе и по борьбе с терроризмом в Афганистане и других регионах
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