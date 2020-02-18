Фото: mod.mil.rus

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться. Ранее Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Это решение противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России, — цитирует РИА Новости Клишаса. Как писал NEWS.ru, решение суда в Гааге не приведёт к аресту российских активов...