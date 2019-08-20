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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упразднить должность мэра Москвы, а также ликвидировать Мосгордуму, чтобы их выборы не нарушали покой города.

По словам политика, «город постоянно гудит» из-за не прекращающихся в нём выборов, так как в Москве размещены два правительства (федеральное и столичное) и три парламента (федеральный, городской и областной). Жириновский...