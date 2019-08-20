Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западных границах России остаётся напряжённой.
[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества Альянса с Финляндией и Швецией, — сказал Шойгу.
По его словам, Минобороны примет ряд мер по нейтрализации возникающих угроз.
Как ранее писал News.ru, более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях «Центр-2019».