Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западных границах России остаётся напряжённой.

[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества Альянса с Финляндией и Швецией, — сказал Шойгу.

По его словам, Минобороны примет ряд мер по нейтрализации возникающих угроз.

Как ранее писал News.ru, более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях «Центр-2019».

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