Шойгу: ОДКБ удалось укрепить сотрудничество в 2020 году

https://static.news.ru/photo/1aada278-33ca-11eb-953d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Проведённые Организацией договора о коллективной безопасности мероприятия поспособствовали укреплению сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Они (мероприятия — прим. NEWS.ru) помогли решить приоритетные задачи российского председательства в организации, а также способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран, — сообщил он во время заседания совета министров обороны ОДКБ.

Среди таких мероприятий Шойгу назвал празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который состоялся 24 июня. Министр выразил благодарность коллегам за участие в нём военнослужащих ОДКБ.

Также он отметил впервые организованное совместное заседание министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ, прошедшее в сентябре. По его словам, эти переговоры являются важным вкладом в укрепление авторитета организации, создание единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение диалога и укрепление взаимодействия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Шойгу прокомментировал заявления своей коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей, что с российскими властями надо разговаривать с позиции силы.