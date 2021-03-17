Шойгу заявил, что Баку и Еревану пора переходить к диалогу

https://static.news.ru/photo/eaade91c-8706-11eb-8c78-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/CRbuildpeace

Азербайджану и Армении пора переходить к налаживанию двустороннего диалога после прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха, произошедшего при содействии России. Такое заявление сделал во время беседы с казахстанскими журналистами глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как отметил Шойгу, сейчас уже настало время, когда сторонам пора перейти к двусторонним контактам и начать разговаривать.

То, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан, — цитирует министра портал Tengrinews.

Как ранее передавал NEWS.ru, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе остался в прошлом, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев главе ОБСЕ Анн Линде на встрече с делегацией, которую она возглавляла. Баку готов к открытию коммуникаций с Ереваном.