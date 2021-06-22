Шойгу заподозрил Европу в стремлении усилить конфликт с Россией

Некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. Такого мнения придерживается глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

В частности, министр упомянул Украину, отмети, что накануне саммита НАТО в Брюсселе Киев спровоцировал в Донбассе «очередной кризис».

Шойгу добавил, что в целом в Европе ситуация взрывоопасная, закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. В связи с этим необходимо предпринять шаги, направленные на деэскалацию.

Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения, — отметил министр.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва обеспокоена наращивание военного потенциала и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а также нежеланием Альянса рассматривать её предложения по снижению напряжённости. Глава государства выразил надежду на то, что здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения в итоге возобладают.