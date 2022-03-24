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Шойгу провёл совещание с ОПК по вопросам исполнения гособоронзаказа

15:27, 24 марта 2022
Шойгу провёл совещание с ОПК по вопросам исполнения гособоронзаказа Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com
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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание касательно выполнения государственного оборонного заказа в условиях санкций, сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС. Отмечается, что в процессе обсуждения были выработаны конкретные предложения по решению данного вопроса.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что по завершении совещания были разработаны предложения для доклада руководству страны.

Ранее Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности о ходе военной операции на Украине. Министр также обсудил с главой государства вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры на территориях, над которыми установлен контроль ВС РФ.

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