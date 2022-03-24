Шойгу провёл совещание с ОПК по вопросам исполнения гособоронзаказа

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности о ходе военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. По его словам, министр также обсудил с главой государства вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры на территориях, над которыми установлен контроль ВС РФ.

Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобождённых территориях, —...