Шойгу сравнил министра обороны Германии со школьницей

https://static.news.ru/photo/fd3d34ec-323e-11eb-be3b-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Christian Thiel /imago-images.de/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления своей коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей, что с российскими властями надо разговаривать с позиции силы.

Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой, — цитирует РИА Новости главу российского военного ведомства.

Шойгу рассказал о теплоходе «Армения», затопленном в годы Великой Отечественной войны и найденном в этом году вместе с останками погибших. По словам министра обороны, это один из многих эпизодов войны, о котором следует рассказывать.

Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы, — заключил Шойгу.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила ранее, что после модернизации российских вооружений видит явственную военную угрозу со стороны Москвы. Она призвала поддержать военные расходы Германии на высоком уровне.

Крамп-Карренбауэр также считает, что Германия должна усилить свою позицию, чтобы вести диалог с Россией по вопросу разоружения. Она напомнила, что это традиционная позиция германской внешней политики.

Как писал NEWS.ru, Министерство национальной безопасности США включило Россию в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Эксперты считают, что включение РФ в списки угроз стало уже традицией для Вашингтона, взявшего на вооружение эту практику ещё во времена холодной войны.