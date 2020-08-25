Шойгу: Россию не интересует эскалация напряжённости в Закавказье

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РФ не заинтересована в эскалации напряжённости в Закавказье. Политика Москвы не направлена против третьих государств в данном регионе, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. <...> И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелётами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнёра, — передаёт слова Шойгу агентство ТАСС.

Он добавил, что Кремль занимается на своей базе в Армении строительством социальных объектов, которыми не обеспечены военные.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, прибывшую в Баку для участия в церемонии торжественного открытия международного конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр — 2020.