Шойгу рассказал о новой военной доктрине России и Белоруссии

Россия и Белоруссия подготовили новую военную доктрину Союзного государства в ответ на угрозы, политическое и экономическое давление со стороны Запада. Она будет утверждена в ближайшее время. Об этом на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует РИА Новости.

Министр заявил , что в нынешних условиях проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность.

Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера, — сказал Шойгу.

По его словам, одной из таких мер должна стать новая военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства. Шойгу подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявило возросшем риске войны между США и Россией из-за Белоруссии. По его словам, граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии в последнее время постоянно милитаризуется с обеих сторон, и там может произойти провокация, организатора которой будет сложно найти. Он рекомендовал указать Польше об опасности дальнейшего ухудшения отношений с Минском и милитаризации границы.