Шойгу рассказал о дислоцировании американских военных в Польше и Прибалтике

https://static.news.ru/photo/341a6848-4385-11eb-a9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/Global Look Press

США начали перемещение боевых подразделений из Германии на восток — в Польшу и страны Балтии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, — цитирует РИА Новости главу военного ведомства.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что интенсивность разведки Соединённых Штатов вблизи российских границ в этому году возросла на 15% по сравнению с 2019 годом. Он отметил, что НАТО на регулярной основе проводит учения у западных, восточных и южных рубежей РФ.

США также увеличивают присутствие боевых кораблей в Арктике, добавил министр обороны.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер анонсировал вывод из Германии порядка 12 тыс. военнослужащих США. Большая часть из них, по словам Эспера, отправится на родину, остальные будут передислоцированы в другие страны НАТО. Кроме того, в Вашингтоне после вывода войск из ФРГ объявили о дополнительной переброске военного контингента в Польшу (около 1 тыс.), где уже присутствуют порядка 4,5 тыс. американских военных.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны призвал к оперативному реагированию на размещение ракет у российских границ. При этом Путин подчеркнул, что подходы РФ к военной сфере носят оборонительный характер.