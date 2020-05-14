Шойгу провёл переговоры с министром обороны Франции

https://static.news.ru/photo/3af0df26-9606-11ea-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Флоранс Парли и Сергей Шойгу Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Флорансом Парли. Они обсудили меры противодействия коронавирусу, сообщает пресс-служба Минобороны.

Обсуждены меры противодействия распространению коронавируса, двустороннее взаимодействие по военной линии, вопросы контроля над вооружениями, — говорится в сообщении.

Также Шойгу предложил французскому коллеге обменяться визитами боевых кораблей.

Ранее министр обороны РФ пообщался со своим коллегой из Сербии Александром Вулиным. Темой разговора также стал коронавирус. Министры обсудили перспективы сотрудничества двух стран и подтвердили настрой на развитие всесторонних связей.

NEWS.ru писал, что 10 мая Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба, которые получили образование с учётом сирийского опыта. Министр отметил, что академия считается самым престижным отечественным военно-учебным учреждением с большим опытом по подготовке офицерских кадров высшей квалификации.