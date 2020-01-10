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Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером.

Об этом сообщает телеканал « Звезда ». Разговор руководителей оборонных ведомств состоялся 10 января. Его главной темой стала ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений между США и Ираном.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.

8 января база Айн аль-Асад в Ираке, где находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирана.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном может стать одной из тем для обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве.