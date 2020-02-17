https://static.news.ru/photo/12db9716-51a9-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министру обороны РФ Сергею Шойгу присвоено звание почётного доктора Университета обороны Министерства обороны Сербии. Это звание вручается за выдающиеся научные или общественные заслуги, содействие в развитии высшего образования, науки и технологий.

По словам ректора университета Горана Радовановича, Шойгу внёс неизмеримый вклад в развитие двусторонних отношений в сфере обороны, в том числе военного образования. Так, в РФ получили военное образование более 50 военных из Сербии.

Российский министр поблагодарил коллег за такой жест. По его словам, динамичному развитию военного сотрудничества двух стран способствуют давние глубокие связи и «духовная близость» двух народов. Он отметил, что руководство Сербии поддерживает Россию в вопросах «противодействия намеренному искажению событий Второй мировой войны, попыткам отдельных стран переписать наше героическое прошлое, навязать в кумиры приспешников нацизма, реабилитировать фашизм».

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Сербии Александр Вулин назвал лицемерами европейских политиков, которые критикуют Белград за сотрудничество с Москвой и Пекином. По его словам, критики применяют двойные стандарты. Так Вулин отреагировал на заявление депутата бундестага Гюнтера Крихбаума, который заявил, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнёра».