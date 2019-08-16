https://static.news.ru/photo/ebf5e5c4-c126-11e9-823d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Сербии Александр Вучич передал главе Минобороны России Сергею Шойгу приглашение посетить Белград. Министра зовут в Сербию, чтобы он оценил достижения армии балканского государства.

Наш президент и верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной, — приводит ТАСС слова министра обороны Сербии Александра Вулина на встрече с российским коллегой.

Глава Минобороны Сербии полагает, что чем более боеспособной является армия его государства, тем больше мира будет в Балканском регионе.

Сербия в военном смысле — нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать, — добавил Вулин.

Как писал News.ru, в июле власти Румынии отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российским вооружением для Сербии из-за санкций Евросоюза. По некоторым данным, Белград должен был получить 30 танков и столько же бронемашин.