Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский министр обороны Сергей Шойгу приехал в Рим, чтобы принять участие в переговорах министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2+2».

Стороны обсудят вопросы, которые касаются международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества.

Кроме того, пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская отметила, что Шойгу встретится с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Соединённых Штатов Марком Эспером. Инициатором беседы стал глава Пентагона.

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