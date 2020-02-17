Российский министр обороны Сергей Шойгу приехал в Рим, чтобы принять участие в переговорах министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2+2».
Стороны обсудят вопросы, которые касаются международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества.
Кроме того, пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская отметила, что Шойгу встретится с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини,
Как писал NEWS.ru ранее, Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Соединённых Штатов Марком Эспером. Инициатором беседы стал глава Пентагона.
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