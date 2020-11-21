Шойгу прибыл на переговоры в Баку

https://static.news.ru/photo/2f9bfeb2-2be3-11eb-8ef6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: azeridefence.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Азербайджана.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее глава военного ведомства посетил Ереван, где провёл переговоры с коллегой из Армении и премьер-министром Николом Пашиняном.

На встрече Шойгу заявил, что Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в настоящее время ведётся активная работа по обмену пленными и задержанными, «чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

Ранее в Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС РФ с гумпомощью. Согласно данным ведомства, первый гумконвой включает пять КамАЗов, которые доставили 45 тонн строительных материалов. Это позволит в краткие сроки приступить к выполнению восстановительных работ, писал NEWS.ru.