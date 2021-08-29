Шойгу пошутил о своей неявке в украинский суд

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» пошутил о своей неявке в украинский суд. Отрывок с ответом на вопросы ведущего показал телеканал «Россия 1».

Виноват, исправлюсь, — пошутил Шойгу.

Таким образом министр прокомментировал своё отсутствие на судебных слушаниях, на которые его вызвала Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ объявила Шойгу в розыск ещё в 2014 году. К настоящему моменту срок предыдущего постановления на задержание российского министра завершён. Глава российского Минобороны подозревается «в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также в создании террористической организации и содействии её деятельности».

О вызове Шойгу для предъявления обвинений СБУ сообщила 18 июля. По информации издания «Главком», министр обороны РФ получил уведомление прибыть 20 июля в Мариуполь.

Как заявил ранее представитель СБУ Артём Дехтяренко, неявка российского министра обороны по вызову в СБУ не станет препятствием для рассмотрения дела в суде.