Шойгу пошутил о своей неявке в украинский суд

Таким образом министр прокомментировал своё отсутствие на судебных слушаниях, на которые его вызвала Служба безопасности Украины (СБУ).
СБУ объявила Шойгу в розыск ещё в 2014 году. К настоящему моменту срок предыдущего постановления на задержание российского министра завершён. Глава российского Минобороны подозревается «в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также в создании террористической организации и содействии её деятельности».
О вызове Шойгу для предъявления обвинений СБУ сообщила 18 июля. По информации издания «Главком», министр обороны РФ получил уведомление прибыть 20 июля в Мариуполь.
Как заявил ранее представитель СБУ Артём Дехтяренко, неявка российского министра обороны по вызову в СБУ не станет препятствием для рассмотрения дела в суде.