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Генерал российской армии Сергей Шойгу на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России — 2019» заявил, что военнослужащие сделали всё для возвращения мира и безопасности в Сирию.

По его словам, на момент начала операции только 18% территории не было занято террористами. Теперь ситуация изменилась, в стране работают больницы, открываются предприятия, а дети идут в школы.

Для того чтобы они могли пойти в эти школы, многие-многие наши сотрудники, врачи, инженеры, командиры сделали всё, чтобы их учёба, их жизнь стала безопасной, — передаёт его слова ТАСС .

Он вспомнил о врачах, которые приезжали в республику для оказания помощи и погибали там.

Я хотел бы напомнить нашим коллегам, в том числе европейским, — когда к ним каждый день поступало 600–700 человек, это была для них огромная трагедия, хотя в первую очередь это трагедия для тех людей, которые бежали из своих домов, стран, чтобы найти хоть какое-то убежище, — отметил он.

Сейчас каждый день домой возвращается больше тысячи сирийцев, добавил военный.

Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству.