https://static.news.ru/photo/5649d3d2-3089-11ea-a8e7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский министр обороны Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Темой переговоров стало убийство генерала Касема Сулеймани.

По данным ведомства, Шойгу и Багери обсудили способы недопущения развития конфликта в Ближневосточном регионе после смерти Сулеймани.

В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе, — передаёт ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с директором национальной разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.