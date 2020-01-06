Российский министр обороны Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Темой переговоров стало убийство генерала Касема Сулеймани.
По данным ведомства, Шойгу и Багери обсудили способы недопущения развития конфликта в Ближневосточном регионе после смерти Сулеймани.
В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе, — передаёт
ТАССсообщение Минобороны РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с директором национальной разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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