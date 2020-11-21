Шойгу: поддержание мира в Карабахе – один из приоритетов России

https://static.news.ru/photo/a9dfe080-2bde-11eb-b65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Поддержание мира в Нагорном Карабахе является одним из приоритетов России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе, — цитирует РИА Новости главу российского военного ведомства.

Он отметил, что в настоящее время ведётся активная работа по обмену пленными и задержанными, «чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

Накануне стало известно, что в регион прибыл первый российский гумконвой. Пять КамАЗов доставили 45 тонн строительных материалов. Это позволит в краткие сроки приступить к выполнению восстановительных работ. Из Ростовской области отправлена вторая колонна, которая насчитывает 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

Ранее NEWS.ru писал, что Шойгу призвал Ереван не допускать провокаций в Карабахе. Он подчеркнул, что режим прекращения огня должен соблюдаться неукоснительно.