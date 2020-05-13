Шойгу провёл телефонный разговор с сербским коллегой Вулиным

https://static.news.ru/photo/28541d98-951f-11ea-ace4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны/vk.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вулиным. Об этом сообщили в российском министерстве.

Сербский министр по поручению президента Республики Сербия Александара Вучича поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооружённых сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении.

Также Шойгу и Вулин обсудили перспективы российско-сербского сотрудничества в военной сфере и подтвердили настрой на развитие всесторонних связей.

Как ранее писал NEWS.ru, фальсифицировать исторические факты, чтобы пытаться агрессоров представить как жертв, а жертв — как агрессоров, недопустимо. Такое нельзя позволять никому, заявил по случаю 75-й годовщины Победы министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.