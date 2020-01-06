Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с директором национальной разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как писал NEWS.ru, Шойгу предположил, что в дальнейшем Национальный центр управления обороной (НЦУО) сможет работать без человека. По его словам, об этом можно только мечтать, но необходимо стремиться к этому.
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