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Президент Сербии Александр Вучич направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, в которой поздравил его с Рождеством и пригласил снова приехать в Сербию.

Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова. В Сербии с радостью вспоминают ваш прошлогодний визит с надеждой, что вы и в этом году...