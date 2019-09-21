Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу «даже думать не хочет» о возможности прямого военного столкновения между Россией и Украиной.
Министр обороны РФ надеется, что украинская власть сможет остановить тех, кто призывает к войне. Об этом он заявил в интервью газете «
Надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине всё равно придётся останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше, — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что украинцы — братский народ, и выразил надежду на то, что «мы будем жить в мире и добрососедстве».
Время для этого, я уверен, придёт, — заявил Шойгу.
Ранее глава Минобороны РФ похвалил российских военных за возвращение мира в Сирии, писал News.ru.