https://static.news.ru/photo/f9ab7ee6-dd04-11e9-9d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу «даже думать не хочет» о возможности прямого военного столкновения между Россией и Украиной.

Министр обороны РФ надеется, что украинская власть сможет остановить тех, кто призывает к войне. Об этом он заявил в интервью газете « Московский Комсомолец ».

Надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине всё равно придётся останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что украинцы — братский народ, и выразил надежду на то, что «мы будем жить в мире и добрососедстве».

Время для этого, я уверен, придёт, — заявил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ похвалил российских военных за возвращение мира в Сирии, писал News.ru.