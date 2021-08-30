Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической. Об этом сообщает РИА Новости.

Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни, — заявил Шойгу на селекторном совещании.

Он также поблагодарил российских лётчиков и врачей за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран.

Шойгу напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина военно-транспортная авиация эвакуировала из Афганистана с 24 по 26 августа граждан России, стран ОДКБ (Киргизии, Таджикистана и Белоруссии) и Узбекистана.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сказал, что все россияне, которые пожелали выбраться из Афганистана, были вывезены.

Вывозить граждан России пришлось в связи с тем, что «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) захватил Афганистан. Их цель — установить в стране жёсткие нормы шариата. От их действий страдают те, кто сотрудничал с иностранцами или воевал на стороне бывшего президента страны Ашрафа Гани. С особыми ограничениями в правах сталкиваются женщины.