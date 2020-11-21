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Шойгу и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

14:54, 21 ноября 2020
Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и своим коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым.

На встрече стороны обсудили выполнение заявлений об урегулировании в Нагорном Карабахе.

В ходе обсуждения Ильхам Алиев высоко оценил ход выполнения трёхстороннего заявления по Карабаху и действия российских миротворцев. В свою очередь Шойгу выразил надежду, что режим прекращения огня в регионе будет соблюдаться и дальше, сообщает РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

Ранее глава российского военного ведомства посетил Ереван, где провёл переговоры с коллегой из Армении и премьер-министром Николом Пашиняном.

На встрече Шойгу заявил, что Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в настоящее время ведётся активная работа по обмену пленными и задержанными, «чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким», писал NEWS.ru.

На этих переговорах наблюдатели обратили внимание на антураж помещения, где проходила встреча. Так, в частности, на встречах министров с Пашиняном отсутствовал российский флаг. Как сообщалось, во время переговоров за спиной премьера Армении стоял флаг его республики, российского же триколора ни за Лавровым, ни за Шойгу установлено не было.

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